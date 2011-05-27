Отечественный рынок акций показывает умеренный рост вслед за мировыми биржами - эксперт

Отечественный рынок акций сегодня демонстрирует умеренный рост вслед за мировыми фондовыми площадками.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее информации, сегодня в США в 15:30 будут опубликованы данные по изменению частных доходов и расходов в апреле, которые, согласно средним прогнозам, могут вырасти на 0,4% и 0,5% соответственно, что предполагает замедление темпов роста по сравнению с предыдущим месяцем. В 16:55 станет известно пересмотренное значение индекса потребительских настроений Michigan Sentiment за май, который, как ожидается, фактически останется на прежнем уровне и достигнет отметки 72,5 пункта.

Соответственно, подчеркивает Е.ЕВДОЧЕНКО, «динамика отечественного рынка акций будет зависеть от направления движения на мировых фондовых площадках. И хотя индекс S&P500 за последние три дня смог восстановить потери и вернуться к важной отметке – 50-дневной скользящей средней, однако пересечь ее пока не смог, что говорит о неуверенной позиции «быков» на американском рынке. Кроме того, хотя долговые проблемы Греции отошли на второй план, тем не менее, ситуация остается неопределенной, поэтому малейший негатив или позитив по этому вопросу сможет подтолкнуть рынки в ту или иную сторону. И едва ли рынки вернутся к уверенному росту до понимания ситуации по Греции».