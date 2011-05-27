TMM планирует привлечь на фондовом рынке еще 100 млн. долларов

Варшава. Украинская строительная компания ТММ хочет в рамках повторного размещения акций привлечь на фондовом рынке около 100 млн. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает РАР со ссылкой на представителя компании Дмитрия ПЕРЕПЕЛКИНА, который присутствует на cаммите IPO стран Центральной и Восточной Европы в Варшаве.

Представитель компании сказал, что проведшая IPO в 2005 году на Франкфуртской бирже ТММ рассматривает возможность доразмещения акций на Варшавской или Лондонской фондовых биржах.

"Мы бы хотели разместить акции в октябре текущего года. Следующая возможная дата - это май 2012 года", - сказал он, добавив: "Если не получится, то будем пытаться в следующие годы".

Справка УНИАН. «ТММ» – девелоперско-строительная компания полного цикла. Компания работает на строительном рынке Украины с 1994 года. Основные виды деятельности – строительство жилых комплексов «под ключ», а также офисных, торговых и промышленных объектов. С момента основания компания реализовала 31 проект недвижимости общей площадью свыше 600 тыс. кв. м в Киеве, Харькове, Житомире и Ялте.

Глобальные депозитарные расписки компании ТММ котируются на Open Market Франкфуртской фондовой биржи с мая 2007 г.