ЗАО «Оболонь» реорганизовано в ПАО

ЗАО «Оболонь», один из крупнейших производителей пива и безалкогольных напитков, реорганизовано в публичное акционерное общество (ПАО).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что это решение принято на собрании акционеров в конце апреля т.г.

«Законодательство Украины требует от акционерных обществ, где количество акционеров превышает сто лиц, изменить название на публичное акционерное общество. Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства, на собраниях акционеров принято решение об обязательном переводе акций из документарной формы в бездокументную», - сообщил президент корпорации “Оболонь” Александр СЛОБОДЯН.

Справка УНИАН. ПАО «Оболонь» – национальный производитель пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды Украины. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 9 предприятий в регионах.

Основные бренды: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, Bitburger, «Десант», «Живчик», «Прозора». На «Оболонь» приходится 80% пивного экспорта Украины. Продукция компании экспортируется в 36 стран мира.