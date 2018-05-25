Украинский фондовый рынок: в росте – слабость?

На фоне негативной внешней конъюнктуры интересна попытка украинского фондового рынка прорваться вперед, предпринятая со второй половины мая. Отечественные индексы попробовали догнать мировые индикаторы, от которых они за последние пару месяцев почти безнадежно отстали. Попытка, впрочем, не увенчалась успехом, ведь внутренних причин для роста у наших бирж так и не появилось, а внешняя конъюнктура продолжает ухудшаться.

Итак, рассмотрим подробнее этот короткий период роста, ограниченный рамками всего четырех дней.

В понедельник, 16 мая, отечественный фондовый рынок наконец-то показал рост, и, что интересно, на фоне падения на западных площадках. Индекс Украинской биржи поднялся на 1,34% – до 2519,29 пункта. Индекс ПФТС показал более скромный, но все же рост - на 0,07% до 966,41 пункта.

Как подчеркнул аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко, «в понедельник мы стали свидетелями многих признаков начала ожидаемого отскока на украинском рынке акций. Это говорит о том, что участники отечественного рынка сделали ставку на сокращение накопившегося отставания от мировых площадок». Но при этом он обратил внимание на невысокий объем торгов по итогам сессии. По словам аналитика, торговая активность не была высокой, однако внимание инвесторов было сконцентрировано на отдельных эмитентах.

Украинские рынки 16 мая показали рост, мировые же биржи (как говорилось выше) в этот день упали. По словам аналитиков инвестиционной группы «Сократ», фондовые площадки Европы и США в понедельник, 16 мая, закрылись преимущественно на негативной территории на фоне опасений касательно долговых проблем периферийных стран еврозоны. Стало известно, что Греция обратилась за дополнительной помощью к Европейскому Союзу и Международному валютному фонду. Кроме этого, «масла в огонь» подлил арест главы МФВ Доминика Стросс-Кана.

Финансовые проблемы отдельных государств Европы и скандал с главой МВФ стали причиной растерянности на западных биржах. «Быки» на украинских площадках попытались сыграть против течения и поднять котировки акций, во вторник, 17 мая. Причем в этот день ситуация в Европе усугубилась негативной макроэкономической и корпоративной информацией из США.

П.Ильяшенко констатирует, что фондовые индексы S&P 500 и DJIA снизились 17 мая на 0,04% и 0,55% соответственно, вслед за распродажами в секторе промышленных акций. Резкое замедление роста промышленного производства в США повысило беспокойство относительно темпов роста мировой экономики. Под наибольшим давлением оказались бумаги, которые до недавнего времени находились в наиболее выигрышной позиции. Так, например, акции машиностроительного гиганта Caterpillar во вторник потеряли 3,8% стоимости. Весомым негативным фактором стал и отчет Hewlett-Packard, после которого акции снизились более чем на 7%.

Аналитики инвестиционной группы «Сократ» также отмечают, что индекс деловых ожиданий в Германии снизился до 3,1 пункта в мае против 7,6 пункта в апреле, что оказалось хуже ожиданий. Корпоративные новости 17 мая были неоднозначны. Компания Hewlett-Packard увеличила чистую прибыль на 4,5%, но прогноз прибыли на год был понижен, что, в свою очередь, оказало давление на акции компаний высокотехнологического сектора. Home Depot и Wal-Mart продемонстрировали сильные финансовые результаты, но это не смогло оказать должную поддержку рынку.

И все же, игнорируя вышеуказанный негатив извне, участники украинского рынка, играющие на повышение, подтянули котировки отечественных акций к росту. В результате индекс ПФТС по итогам торгов 17 мая повысился на 0,68% – до 972,94 пункта. Индекс Украинской биржи поднялся на 0,53% – до 2532,63 пункта.

Тем не менее, утверждает аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик, рассчитывать на хороший рост акций украинских компаний пока не приходится. По ее мнению, «сейчас на фондовом рынке в большей степени преобладает спекулятивный интерес. Игроки закрывают позиции при любом удобном случае, что оказывает давление на котировки бумаг. Вряд ли ситуация изменится в среднесрочной перспективе: близится сезон отпусков, когда активность торговцев традиционно находится на невысоком уровне, а рынки зачастую консолидируются в боковом тренде. К тому же инвесторов несколько настораживает намерение ФРС США свернуть программу количественного смягчения в следующем месяце, что может негативно сказаться на объемах ликвидности».

Как подчеркнула Я.Лаврик, в течение торгового дня 18 мая индекс Украинской биржи растерял часть утреннего роста, двигаясь вниз вслед за европейскими и российскими фондовыми индексами. На мировых рынках по-прежнему сохраняются опасения относительно распространения долгового кризиса в Европе и возможности дефолтов отдельных стран. Не слишком оптимистично инвесторы смотрят и в сторону американской экономики, где публикуемая статистика свидетельствует о структурных проблемах на рынке труда и недвижимости. Тем не менее, отечественные инвесторы 18 мая смогли сохранить умеренно-позитивный настрой, благодаря чему торговая сессия на Украинской бирже завершилась в плюсе. Поддержу рынку оказывал как рост индикаторов на внешних биржах, так и спекулятивный интерес игроков к отдельным локально перепроданным акциям.

По мнению аналитиков ИГ «Сократ», вопрос в отношении долгов еврозоны остается «форс-мажорным» обстоятельством, которое может в любой момент повлиять на настроения инвесторов. Тем не менее, европейские индексы 18 мая отыгрывали в некоторой степени позитивную новость о том, что ЕС совместно с МВФ намерены предоставить Португалии дополнительную финансовую помощь и увеличить кредит для Греции. Торги на фондовых площадках Европы и США завершились в зеленой зоне под влиянием роста цен на сырье, который возобновился на фоне ослабления курса доллара. День был довольно спокойным в плане макростатистики. Некоторую поддержку рынку оказал квартальный отчет Dell, который оказался лучше ожиданий рынка.

По результатам сессии в среду, 18 мая, индекс Украинской биржи в среду поднялся на 0,92% до уровня 2555,85 пункта, а индекс ПФТС – на 1,22%, до 984,79 пункта.

Глобальные рынки выросли в четверг, 19 мая, на фоне хороших новостей по разным секторам. Аналитики ИГ «Сократ» констатируют, что западные фондовые площадки закончили день ростом на фоне принятого накануне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США не изменять уровень ключевой ставки. Кроме того, поддержку рынку оказали корпоративные новости, в частности удачное размещение Linkedin. Статистика из США была разнонаправленной. Число первичных обращений за пособием по безработице в очередной раз снизилось, но позитив от этой новости был омрачен тем фактом, что данные по продажам домов на вторичном рынке и индекс опережающих индикаторов оказались хуже ожиданий рынка.

Отечественные фондовые площадки 19 мая на положительном внешнем фоне также продемонстрировали рост. По утверждению аналитиков инвестиционной компании Phoenix Capital, большинство украинских акций в ходе торгов пользовались достаточным спросом, чтобы оставаться на позитивной территории. Наши фондовые рынки в этот день закрылись незначительным ростом. В частности, на Украинской бирже бумаги «Азовстали» и «Укрсоцбанка» на поднялись в цене на 1,7% и 1,1% соответственно. Торги по остальным акциям закрылись ростом котировок менее чем на 1%.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 19 мая, поднялся на 0,37% – до 2565,18 пункта. В свою очередь, индекс ПФТС вырос на 0,99% – до 994,55 пункта.

По словам начальника аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елены Евдоченко, индекс Украинской биржи показал рост уже четвертый день, после того как с конца марта он потерял порядка 16%. Тем не менее, считает она, повышение индекса UX имеет неуверенный характер, что позволяет пока говорить о техническом росте. Большинство участников торгов воздерживаются от активных действий на рынке, поскольку отсутствует четкое понимание того, как будет развиваться ситуация на мировых фондовых площадках.

Мнение Е.Евдоченко вполне оправдалось, так как роста украинского фондового рынка не хватило даже на полноценную торговую неделю. Уже в пятницу, 20 мая, он снова вернулся к нисходящему тренду. Ралли не получилось.

Попытка роста отечественного рынка парадоксально подтвердила его слабые стороны. Неудача «бычьего» тренда показала, что нашим инвесторам откровенно не хватает стимулов для роста от родной экономики, и появятся они, по-видимому, не скоро. Снова остается один ориентир – запад, а попытки идти против мирового тренда заканчиваются ничем…

Олег Коберник (УНИАН)