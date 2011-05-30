Эксперт: фондовые рынки находятся в поиске направления движения

Фондовые рынки в настоящее время находятся в поиске направления движения.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, сегодня утром торги на азиатских площадках проходят под знаком высокой неопределенности, хотя динамика фьючерсов на индекс S&P 500 является позитивной. Например, после старта торгов на отрицательной территории индекс акций Китая SSE Composite отыграл потери, однако к началу торгов на европейских площадках снова вышел на отрицательную территорию. Лидерами снижения вновь являются акции девелоперов, что отражает продолжение усиления беспокойств относительно ужесточения монетарной политики в КНР.

Как считает аналитик, внешний фон на открытии украинского рынка сегодня сложился нейтрально-негативный. С одной стороны, падение фондовых индексов в странах Азии является слабым. С другой - участники рынка вряд ли будут форсировать события перед публикацией большого блока экономических данных в течение недели, начиная со среды 1 июня (когда начнется публикация индексов деловой активности PMI по разным странам мира).