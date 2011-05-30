Украинская Westa намерена привлечь на ВФБ около 46 млн. долларов

Украинский производитель аккумуляторов компания Westa намерена привлечь в ходе первичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже около 46,3 млн. долл. (по текущему курсу 2,8 злотых за доллар).

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствует опубликованная компанией в понедельник цена размещения.

Westa установила цену одной бумаги в 11,75 злотых в сравнении с определенной в проспекте эмиссии максимальной ценой 17,30 злотых.

Компания намерена продать 11 млн. 33,333 тыс., или 25% своих акций.

Запись на бумаги среди институциональных инвесторов пройдет с 30 мая по 2 июня.

Распределение акций компания проведет около 6 июня, а первый листинг состоится в районе 15 июня.

Согласно проспекту эмиссии, компания намерена использовать средства IPO на создание новой производственной линии аккумуляторов и уменьшение долговой нагрузки.

Westa в прошлом году получила почти 34 млн. долл. прибыли после 23 млн. долл. убытков годом ранее, а доходы выросли до 154 млн. долл. с 83 млн. долл.