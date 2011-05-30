Рынок акций США снижается четвертую неделю подряд - эксперт

Рынок акций в США снижается четвертую неделю подряд.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, несмотря на скромный фондовых индексов S&P 500 и DJIA на 0,4% и 0,3% соответственно рост в пятницу, 27 мая, по итогам минувшей недели американский рынок акций снова понес потери. Индекс S&P 500 снижается уже четвертую неделю подряд, потеряв 2,2% от максимального значения 2011 года.

П.ИЛЬЯШЕНКО отметил, что рост акций на фондовых биржах США в пятницу носил сбалансированный характер, и на положительной территории закрылись акции всех десяти основных секторов рынка. В свою очередь, по итогам недели единственным претендентом на звание лидера стал сырьевой сектор (+2,3%).