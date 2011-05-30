Решение ГКЦБФР обвалило украинский фондовый рынок - эксперт

Решение Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) в пятницу, 27 мая, обвалило украинский фондовый рынок.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он подчеркнул, что индекс Украинской биржи в пятницу снизился на 0,6% на фоне умеренно положительной динамики рисковых активов. Тон торгов задал «регуляторный шок» - решение ГКЦБФР о приостановке любых сделок с акциями шахтоуправления «Покровское», Ясиновского КХЗ, а также акциями других активов, которые входят в группу предприятий «Донецксталь».

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, по итогам торгов в пятницу индекс Украинской биржи снизился на 14,7 пункта, из которых только на акции Ясиновского КХЗ пришлось 12,3 пункта. Котировки Ясиновского КХЗ и шахтоуправления «Покровское» обвалились на 35% и 45% соответственно. Лидером по объему торгов стали акции Ясиновского КХЗ (26 млн. грн.), тогда как по шахтоуправлению «Покровское» было заключено 118 сделок (максимальное значение с февраля текущего года) на общую сумму 0,63 млн. грн.

В то же время, по информации аналитика, половине эмитентов из списка корзины индекса Украинской биржи в пятницу удалось завершить торги на положительной территории. Среди лидеров роста следует выделить акции банков и металлургических предприятий. Так, котировки «Райффайзен банка Аваль» и «Укрсоцбанка» повысились на 0,8% и 0,5% соответственно. Рост акций Алчевского меткомбината, «Азовстали» и Енакиевского метзавода составил 0,4%, 1,3% и 0,2%.