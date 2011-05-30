Большинство акций ГМК на Украинской бирже в пятницу выросли - эксперты

Большинство акций горно-металлургического сектора на Украинской бирже в пятницу, 27 мая, выросли.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

В частности, отмечают аналитики, бумаги «Азовстали» на Украинской бирже в пятницу подорожали на 1,33%, Алчевского металлургического комбината – на 0,43%. При этом Ясиновский КХЗ (YASK) упал на 35,12% на фоне опасения, что торги данными акциями могут быть приостановлены на длительный период. По той же причине котировки компании «Красноармейская-Западная №1» снизились на 45,22%.

По информации аналитиков, среди лидеров падения на Украинской бирже в пятницу также оказалась генкомпания «Захидэнерго» (-5,63%). Акции другой генерирующей компании - Центрэнерго - повысились в цене на 0,49%. Котировки банковского сектора выросли. «Райффайзен банк Аваль» прибавил 0,79%, «Укрсоцбанк» - 0,54%.

Аналитики констатируют, что отечественные фондовые рынки завершили торги пятницы падением. Индекс Украинской биржи в этот день потерял 0,59%. При этом общий объем торгов акциями на бирже составил 218 млн. грн.