Акции украинских агрокомпаний в пятницу пользовались спросом на зарубежных рынках - эксперты

Акции украинских агропромышленных компаний, торгующихся на зарубежных фондовых рынках, пользовались в пятницу, 27 мая, наибольшим спросом у инвесторов.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, среди лидеров роста в пятницу оказались акции «Агротона» (+5,31%) и других компаний агросектора. Так, котировки Kernel прибавили 3,05%, Milkiland - 2,94%, «Астарты» - 0,49%.

Как отмечают аналитики, бумаги нефтедобывающих компаний в пятницу упали. Regal Petroleum подешевел на 1,34%, JKX Oil & Gas – на 0,55%. Трейдеры также продавали акции горно-металлургического предприятия Ferrexpo, котировки которого снизились на 0,71%.