Эксперты: торги на украинском фондовом рынке прошли вяло и на низких объемах

Торги на украинском фондовом рынке в понедельник, 30 мая, проходили довольно вяло и на низких объемах в свете выходного дня в Великобритании и США, а также из-за отсутствия макроэкономической статистики.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Аналитики констатируют, что фондовые площадки Украины в понедельник закрылись на положительной территории. Согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи вырос на 0,46%, оказавшись на уровне 2499,46 пункта, а индекс ПФТС - на 0,29%, до 968,18 пункта. При этом утренний негатив понедельника на отечественном рынке был предначертан еще в пятницу, когда котировки нескольких эмитентов, а именно Ясиновского КХЗ и Шахтоуправления «Покровское» упали в капитализации на более чем 35%. Среди акций индексной корзины 30 мая лучше рынка выглядели бумаги «Укрнафты» (+5,34%), «Укртелекома» (+0,84%) и «Райффайзен банка Аваль» (+0,39%). Наибольшее снижение было зафиксировано по «Захидэнерго» (-3,85%) и Стахановскому вагоностроительному заводу (-3,42%).

По информации аналитиков, сегодня будут опубликованы данные по безработице по Германии и еврозоне. В США выйдет индекс цен на жилье от S&P Case-Shiller за март, индекс потребительского доверия за май и значение чикагского индекса менеджеров по закупкам за май. На этой неделе также в фокусе инвесторов, помимо ситуации на сырьевом рынке, будет актуален вопрос Греции, где Евросоюз намеревается провести масштабную интервенцию через контроль бюджетных поступлений и значительную приватизацию.