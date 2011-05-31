Мировые рынки акций готовятся к публикации экономических данных - эксперт

Мировые рынки акций на данный момент готовятся к публикации экономических данных.

Так аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на фондовых площадках.

По его информации, сегодня утром фьючерсы на индекс S&P 500 продолжают рост, который длится уже пятую торговую сессию подряд. Рост котировок на срочном рынке США превышает отметку в 0,5% (по сравнению с уровнем закрытия в пятницу 27 мая), что также соответствует масштабу роста фьючерсных контрактов на основные фондовые индексы Европы.

Как считает П.ИЛЬЯШЕНКО, «в основе улучшения настроений участников рынка лежит надежда на то, что замедление экономической активности, признаки которого мы наблюдали накануне, уже учтено рынком и отражено в текущих ценовых уровнях. В результате рынок делает ставку на то, что публикация слабых экономических данных в ближайшие дни не станет причиной усиления продаж рисковых активов. Таким образом, природа текущего роста фондовых индексов аналогична периодам роста во второй половине марта и апреля и не является устойчивой в перспективе нескольких месяцев».

По мнению аналитика, внешний фон на открытии украинского рынка сегодня сложился умеренно позитивный.