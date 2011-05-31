Отечественный рынок акций растет вслед за мировыми площадками - эксперт

Отечественный рынок акций сегодня демонстрирует рост вслед за мировыми фондовыми площадками.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

С одной стороны, отметила она, «покупки на рынках совпали с концом месяца, что является в какой-то степени закономерным явлением. С другой стороны, в Европе оживились настроения, связанные с надеждами, что греческий долговой кризис будет решен». В частности, Германия отказывается от идеи реструктуризации долгов Греции. Соответственно, Греция может рассчитывать на новый пакет финансовой помощи. Кроме того, глава Еврогруппы Жан-Клод ЮНКЕР выразил мнение, что до конца июня страны ЕС придут к соглашению об увеличении помощи Греции.

По словам Е.ЕВДОЧЕНКО, выходной день в США и отсутствие публикации важных макроэкономических данных в течение вчерашнего дня способствовали низкой активности и на отечественном рынке акций. Так, в понедельник, активность участников торгов была крайне низкой, объем на рынке заявок составил всего 27 млн. грн. Кроме того, корпоративный конфликт между акционерами группы «Донецксталь» (концерн «Энерго»), который привел к остановке обращения акций предприятий, входящих в группу, наложил свой негативный отпечаток на настроение участников торгов.

По информации аналитика, сегодня в США будет опубликована статистика, которая окажет влияние на динамику мировых фондовых площадок. В частности, в 16:45 по киевскому времени будет опубликован индекс деловой активности ФРБ Чикаго за май (ожидается снижение с 67,6 до 62 пунктов). В 17:00 станет известно изменение индекса уверенности потребителей за аналогичный период (прогнозируется рост с 65,4 до 66,5 пункта).