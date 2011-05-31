Индекс Украинской биржи вырос благодаря подорожанию акций «Укрнафты» - эксперт

Индекс Украинской биржи в понедельник, 30 мая, вырос на 0,5% благодаря подорожанию акций «Укрнафты» в последний час торговой сессии, что привело к росту котировок данного эмитента на 5,3% по итогам дня.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он подчеркнул, что вклад «Укрнафты» в рост индекса Украинской биржи в понедельник составил 160%. Это означает, что без учета динамики данной акции украинский рынок начал бы неделю со снижения.

По словам аналитика, объем торгов акциями на Украинской бирже в понедельник составил лишь 130 млн. гривень (на 26% ниже текущего уровня 10-дневной скользящей средней), что на фоне выходного дня на американских площадках является закономерным результатом. Помимо «Укрнафты», только «Райффайзен банку Аваль» и «Укртелекому» удалось закрыться на положительной территории. В то же время, лидером снижения стал Стахановский ВСЗ. При этом Стахановский ВСЗ все еще является лидером роста от минимальных уровней 16 мая среди компонентов индекса Украинской биржи (+14%).