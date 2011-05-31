Эксперт: с точки зрения рынка активное обсуждение помощи Греции является политическим

Активное обсуждение дополнительной финансовой помощи правительству Греции с точки зрения фондового рынка является политическим, и он попросту устал реагировать на множественные противоречивые комментарии экспертов и должностных лиц.

Такое мнение высказал агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что «мировые фондовые площадки начали текущую неделю нейтральной динамикой». На европейских площадках в понедельник, 30 мая, наибольшее снижение постигло акции банковского сектора, однако масштаб снижения был минимальным.

По словам аналитика, в ходе вчерашней торговой сессии понедельника фьючерсы на основные фондовые индексы США закрылись с повышением, в то время как рынки акций были закрыты в связи с празднованием Дня памяти. В целом же динамика мировых рынков в понедельник носила скорее нейтральный характер.