Украинские акции вчера демонстрировали разнонаправленную динамику - эксперты

Украинские акции в понедельник, 30 мая, демонстрировали разнонаправленную динамику.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По их мнению, частично это было вызвано выходными в Америке и Великобритании. Индекс Украинской биржи в понедельник вырос на 0,48%, при этом общий объем торгов акциями на бирже составил 128,6 млн. грн.

По словам аналитиков, котировки «Укрнафты» на Украинской бирже в понедельник выросли на 5,34%. Лидерами падения стали бумаги генерирующей компании «Захидэнерго» (-3,85%). Большинство других котировок индексной корзины продемонстрировали умеренный рост.

Как отмечают аналитики, торги акциями Ясиновского КХЗ и шахты «Красноармейская-Западная №1» были приостановлены Украинской биржей в понедельник согласно постановлению Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 27 мая.