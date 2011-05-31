Фонд госимущества выполнил годовой план поступлений от приватизации на 109%

14:46, 31 мая 2011
Фондовый рынок
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В Украине с начала года, по состоянию на 26 мая, от приватизации государственного имущества в Госбюджет поступило 10 млрд. 927 млн. грн., что составляет около 109% от задания, предусмотренного на текущий год.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества (ФГИ).

Кроме того, поступления средств в Госбюджет от аренды государственного имущества на конец мая составили 333 млн. грн. – 50,8% годового плана. За этот же период в Госбюджет поступило 48,3 млн. грн. дивидендов - 32,4% от плана.

Напомним, основные поступления в размере 10 млрд. 575 млн. грн. были получены ФГИ от продажи 92,79% акций ОАО «Укртелеком». Еще 115 млн. 734 тыс. грн. поступило за реализованный ФГИУ 25,49% госпакет акций ПАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

Справка УНИАН. Согласно Государственному бюджету Украины на 2011 год, план поступлений от приватизации госимущества установлен на уровне 10 млрд. грн.

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