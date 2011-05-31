Украинские агрокомпании на Варшавской фондовой бирже снова значительно выросли - эксперты
14:54, 31 мая 2011Фондовый рынок
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Украинские компании агропромышленного сектора на Варшавской фондовой бирже второй день продемонстрировали значительный рост.
Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.
По информации аналитиков, на Варшавской фондовой бирже в понедельник, 30 мая, котировки акций «Агротона» прибавили 4,30%, «Астарты» - 2,56%, Kernel - 1,64%, Milkiland - 1,30%. Помимо этого, ценные бумаги угледобывающей компании «Садовая Груп» подорожали на 0,32%.
Как отмечают аналитики, Лондонская фондовая биржа в понедельник была закрыта.
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