Фондовый рынок идет ко дну

Украинский фондовый рынок по итогам прошлой недели снова снизился на фоне ухудшения настроений на мировых биржах, усиленного неожиданными исключительно внутренними новостями.

Как отметил аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Александр Лозовой, украинские фондовые рынки в понедельник, 23 мая, продемонстрировали существенное падение под влиянием распродаж на зарубежных рынках. В частности, индекс Украинской биржи опустился в связи с возможным усугублением долговых проблем европейских стран. Снижение было зафиксировано среди акций всех отраслей. Лидерами падения стали «Центрэнерго» (-4,13%) и «Захидэнерго» (-2,81%), «Мотор Сич» (-3,94%).

Индекс Украинской биржи в понедельник упал на 2,98% – до 2485,52 пункта. Индекс ПФТС снизился на 2,56% – до 966,25 пункта.

В свою очередь, аналитики инвестиционной группы «Сократ» подчеркнули, что украинский фондовый рынок 23 мая захлестнуло внешним негативом, вызванным понижением суверенного рейтинга Греции от агентства Fitch, а также снижением агентством S&P прогноза по рейтингу Италии со "стабильного" до "негативного". Укрепление доллара и, соответственно, падение цен на нефть и прочее сырье отразились на американских индексах, которые начали неделю серьезным снижением - на более чем 1% при открытии в понедельник, 23 мая.

Отечественный рынок во вторник, 24 мая, попытался (и весьма удачно) сыграть против мирового тренда. Индекс Украинской биржи по итогам дня поднялся на 1,83% – до 2531,09 пункта. Индекс ПФТС вырос на 0,87% – до 974,69 пункта.

По словам аналитика компании Astrum Investment Management Павла Ильяшенко, индекс Украинской биржи отыграл во вторник более половины потерь понедельника на фоне нейтральной динамики на мировых площадках. Индекс Украинской биржи отыграл 46 из 76 пунктов, которые были потеряны в ходе предыдущей торговой сессии. Все 15 акций из корзины индекса Украинской биржи закрылись на положительной территории. В то же время, объем торгов акциями не увеличился. Котировки фьючерсного контракта на индекс Украинской биржи со сроком истечения в июне поднялись во вторник на 3,7%, то есть рост на срочном рынке в два раза превысил рост базового актива. При этом П.Ильяшенко считает, что «данный факт отражает лишь более высокую волатильность ожиданий активных трейдеров, и вполне вероятно, что при дальнейших эпизодах снижения котировок украинских ценных бумаг мы будем свидетелями опережающего снижения фьючерсных контрактов».

По мнению начальника аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елены Евдоченко, украинские инвесторы достаточно эмоционально реагируют на колебания настроений на мировых фондовых площадках. По ее словам, «на мировых биржах в настоящее время преобладают умеренно негативные настроения, беспокойство продолжают вызывать долговые проблемы еврозоны и пути их решения. Основным вопросом, который продолжает интересовать инвестиционную общественность, является перспектива возможной реструктуризации долгов Греции и риски распространения кризиса доверия в случае развития подобного сценария». Как отметила аналитик, на торгах во вторник индекс S&P 500 не смог закрепиться выше 1324 пунктов и остался ниже уровня 50-дневной скользящей средней.

Аналитики ИГ «Сократ» также констатируют, что ведущие индексы США во вторник, 24 мая, снизились до минимума за последний месяц на фоне обеспокоенности трейдеров темпами восстановления экономики страны. Тем не менее, некоторую поддержку американским индексам оказали новости о росте цен на сырье, а также статистика по рынку недвижимости в США, которая показала рост продаж новых домов на 7,3%, тогда как прогноз был на уровне 1,7%. При этом европейские фондовые площадки 24 мая закрылись на положительной территории под влиянием сильных данных по ВВП и индексу деловых настроений, вышедших в Германии.

Из всего вышесказанного заметно, что повышенная волатильность украинских индексов подтверждает неуверенность отечественных инвесторов.

Как считает аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев, «переменчивость украинского фондового рынка, наблюдаемая в последние дни, указывает на то, что игроки пока не готовы рисковать активами, занимая выжидательную позицию в надежде увидеть более четкие сигналы из-за рубежа. В условиях неопределенности участники рынка склонны совершать только краткосрочные спекулятивные сделки, поэтому мы наблюдаем широкие движения индекса Украинской биржи в различных направлениях».

По словам А.Кушнарева, торги на украинском рынке в среду, 25 мая, проходили в противоречивом ключе. В первые часы сессии индекс Украинской биржи часто менял территорию своего пребывания, но ближе к середине дня смог закрепиться в плюсе. Поддержку рынку оказал наметившийся перед обедом ценовой отскок вверх на сырьевых площадках, который улучшил конъюнктуру мировых фондовых бирж. В результате, после утреннего падения, вызванного опасениями относительно углубления долгового кризиса в еврозоне и снижением сырьевых котировок, часть зарубежных индикаторов смогла выбраться в зеленую зону, что позитивно отразилось и на динамике украинского рынка.

Тем не менее, констатирует аналитик, после обеда отечественный рынок растерял накопленный запас прочности. Ухудшение настроений спровоцировала слабая американская макростатистика. По итогам апреля заказы на товары длительного пользования в США упали на 3,6%, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя на 2,5%. До конца сессии рынок не смог справиться с негативом. Но при этом поддержку отечественным бумагам оказал глава Кабмина Николай Азаров, который отметил, что в текущем году в Украине наблюдается повышение спроса на удобрения отечественных производителей. При этом Азаров дал поручение министерствам разработать долгосрочную программу обеспечения аграриев удобрениями. «В последний месяц акции «Стирола» торговались хуже рынка и в настоящее время значительно недооценены. Это привлекает инвесторов, нашедших акции предприятия интересной спекулятивной идеей», - отметил А.Кушнарев.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 25 мая, снизился на 0,27% – до 2524,17 пункта. В свою очередь, индекс ПФТС вырос на 0,25% – до 977,13 пункта.

На следующий день наш рынок с неопределенного тренда вернулся к падению. Толчком послужила отрицательная макроэкономическая статистика из США. Помимо этого, игроки отечественного рынка активно продавали отдельные акции, что в целом повлияло на котировки «голубых фишек». В частности, сообщил аналитик А.Лозовой, распродажа ценных бумаг нефтедобывающих и горно-металлургических компаний в четверг, 26 мая, оказала давление на украинские рынки.

Аналитики ИГ «Сократ» также констатируют, что фондовые площадки Украины в четверг закрылись со снижением на фоне опубликованной в США негативной макроэкономической статистики. Торги на фондовых площадках Европы и США 26 мая проходили со смешанной динамикой индексов. Данные по пересмотренному ВВП США оказались намного хуже ожиданий аналитиков. Также увеличилось количество первичных заявлений на пособие по безработице.

Как отметили аналитики ИГ «Сократ», индекс Украинской биржи в четверг снизился на 0,84% до 2502,85 пункта. Индекс ПФТС опустился на 0,51%, до 972,15 пункта. Среди акций индексной корзины Украинской биржи лучше рынка выглядели «Укрсоцбанк» (+0,29%) и Енакиевский метзавод (+0,16%). Все остальные акции продемонстрировали снижение, лидерами которого стали Стахановский вагоностроительный завод (-3,41%), «Укрнафта» (-1,53%) и Авдеевский КХЗ (-1,46%).

В пятницу, 27 мая, украинские фондовые площадки снизились по причине неожиданного и беспрецедентного внутреннего события на внутреннем рынке, несмотря на то, что большинство акций показали рост.

Аналитики ИГ «Сократ» подчеркнули, что давление на индекс Украинской биржи в пятницу оказало снижение котировок Ясиновского коксохимического завода на 35,12% на фоне новости о том, что Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приостановила обращение акций завода с 20 мая сроком на 12 месяцев. Фондовые биржи Украины 27 мая закрылись со снижением. Индекс Украинской биржи упал на 0,59%, оказавшись до 2488,12 пункта, а индекс ПФТС – на 0,69% до 965,42 пункта.

В свою очередь, П.Ильяшенко также отметил, что решение ГКЦБФР 27 мая обвалило украинский фондовый рынок. Тон торгов задал «регуляторный шок» - решение ГКЦБФР о приостановке любых сделок с акциями шахтоуправления «Покровское», Ясиновского КХЗ, а также акциями других активов, которые входят в группу предприятий «Донецксталь». В то же время, половине эмитентов из списка корзины индекса Украинской биржи в пятницу удалось завершить торги на положительной территории.

При этом, по информации аналитиков ИГ «Сократ», торги на биржах Европы и США в пятницу завершились ростом ведущих индексов. Поддержку рынку оказали итоги двухдневного саммита G8 в Довиле. Также на настроения инвесторов благоприятное влияние оказали данные по индексу потребительского доверия в США, который вырос до 74,3 пункта в мае, в то время как ожидания были на уровне 72,4 пункта. Статистика по личным расходам и доходам оказалась немного хуже прогнозов рынка, что несколько сдержало рост индексов.

Однако говорить об однозначном позитиве на глобальных площадках 27 мая не стоит. П.Ильяшенко подчеркнул, что, несмотря на скромный рост фондовых индексов S&P 500 и DJIA на 0,4% и 0,3% в пятницу, по итогам недели американский рынок акций снова понес потери. В результате индекс S&P 500 снизился уже четвертую неделю подряд, потеряв 2,2% от максимального значения 2011 года.

В итоге можно утверждать, что украинский фондовый рынок снова не имеет определенных ориентиров для роста, а мировые новости склоняют его больше к падению. Родная же экономика пока только усиливает негатив…

Владимир Оранский (УНИАН)