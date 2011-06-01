Инвесторы ждут данных об экономической активности в США - эксперт

Фондовый рынок надеется, что темпы замедления экономической активности в США не изменятся.

Так аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на фондовых площадках.

Он подчеркнул, что сегодня в 15:15 по киевскому времени ожидается публикация данных о росте занятости в частном секторе США (от агентства ADP), в 17:00 – значения индекса деловой активности в промышленном секторе ISM PMI. «Несмотря на то, что данные с рынка труда являются традиционно более освещаемыми в средствах массовой информации, наибольшая интрига на данный момент состоит в том, ускорятся ли темпы замедления роста экономики США или нет», - объяснил аналитик.

Как полагает П.ИЛЬЯШЕНКО, учитывая очевидное замедление экономической активности в мае, инвесторам не следует ожидать, что значение индекса деловой активности ISM PMI достигнет прогнозированной ранее отметки на уровне 81,9. При этом из-за того, что рынок готов к публикации слабых экономических данных, значение индекса выше отметки в 70 следует считать хорошим результатом.

По мнению аналитика, внешний фон на сегодняшнем открытии украинского рынка сложился нейтральный. Утром фьючерсы на индекс S&P 500 продолжили рост на фоне разнонаправленной динамики фондовых индексов в странах Азии. В то же время, снижение доллара США и соответствующий рост европейской валюты также продолжились, что поддерживает умеренно положительный настрой среди участников рынка. Однако близость локальных уровней сопротивления может стать причиной фиксирования прибыли на рынках рисковых активов накануне публикации важных экономических данных в Соединенных штатах Америки.