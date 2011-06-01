Биржи Европы и США выросли на фоне ожиданий встречи министров финансов ЕС - эксперты

Фондовые биржи Европы и США завершили торги вторника, 31 мая, в зеленой зоне на фоне ожиданий внеочередной встречи министров финансов ЕС, которая состоится в среду и на которой будут обсуждаться вопросы, касающиеся долгового кризиса в Греции, в частности, вопрос выделения дополнительной финансовой помощи стране.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, «хотя статистика, вышедшая вчера в США, была не слишком благоприятной, она не испортила настроения инвесторов». Так, в мае значение чикагского индекса деловой активности снизилось с 67,7 до 56,6 пункта, а индекс потребительского доверия в мае упал с 66 до 60,8 пунктов, оба показателя оказались значительно хуже ожиданий рынка. В Германии апрельский данные по числу розничных продаж показали рост, а уровень безработицы в мае снизился до 7%. В то же время, уровень безработице в Еврозоне остался на прежнем уровне, а уровень потребительских цен в годовом исчислении вырос на 2,7%.

Аналитики сообщают, что сегодня по еврозоне будет опубликован индекс деловой активности в промышленности за май. В США будут опубликованы индикатор занятости ADP за май, индекс экономических условий и данные по расходам на строительство.

Аналитики отмечают, что фондовые биржи Украины во вторник закрылись на положительной территории. Среди акций индексной корзины наибольший рост был зафиксирован по «Захидэнерго» (+11,95%), Стахановскому вагоностроительному заводу (+1,95%) и «Укртелекому» (+1,07%). Хуже рынка выглядели бумаги «Укрнафты» (-1,34%) и Авдеевского КХЗ (-0,27%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 31 мая, повысился на 0,88% – до 976,76 пункта. Общий объем торгов составил 253 млн. 529 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,55% – до 2513,25 пункта. Общий объем торгов составил 217 млн. 170 тыс. грн., из них на срочном рынке – 71 млн. 981 тыс. грн.