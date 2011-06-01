Украинские фондовые рынки два дня подряд показывали разнонаправленную динамику – эксперты

Украинские фондовые рынки два дня подряд демонстрировали разнонаправленную динамику.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, лидерами роста на Украинской бирже во вторник, 31 мая, стали акции украинской генерирующей компании «Захидэнерго» (+11,95%). Большинство остальных акций индексной корзины продемонстрировали умеренный рост котировок. Среди наиболее успешных оказались «Укртелеком» (+1,07%) и «Укрсоцбанк» (+0,50%). Акции «Укрнафты» упали на 1,34%. Среди котировок, не входящих в индексную корзину, аналитики отметили «Мостобуд» (+15%), «Днепроэнерго» (+5,03%) и Сумское НПО им. М.В.Фрунзе (+3,91%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 31 мая, повысился на 0,88% – до 976,76 пункта. Общий объем торгов составил 253 млн. 529 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,55% – до 2513,25 пункта. Общий объем торгов составил 217 млн. 170 тыс. грн., из них на срочном рынке – 71 млн. 981 тыс. грн.