Индекс Украинской биржи в мае снизился на 8,7% - эксперт

Индекс Украинской биржи по итогам мая снизился на 8,7%

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что в ходе последней торговой сессии мая индекс Украинской биржи вырос на 0,55% на фоне положительной динамики на мировых площадках. При этом в течение дня рост индекса превышал отметку в 1,5%. Объем торгов акциями по сравнению с предыдущей торговой сессией незначительно увеличился, достигнув отметки в 150 млн. гривень (на 16% ниже 10-дневной скользящей средней).

Лидерами роста среди компонентов индексной корзины Украинской биржи во вторник, 31 мая, стали акции «Захидэнерго», котировки которых выросли на 12% по итогам дня. В то же время, лидерами снижения котировок стали бумаги «Укрнафты», потерявшие 1,3% в результате коррекции после сильного роста накануне. Также подорожали акции Северного ГОКа и Стахановского ВСЗ на 3,4% и 2% соответственно.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 31 мая, повысился на 0,88% – до 976,76 пункта. Общий объем торгов составил 253 млн. 529 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,55% – до 2513,25 пункта. Общий объем торгов составил 217 млн. 170 тыс. грн., из них на срочном рынке – 71 млн. 981 тыс. грн.