Эксперты: акции украинских агрокомпаний в Варшаве демонстрируют стабильный рост

Украинские компании агропромышленного сектора на Варшавской фондовой бирже третий день подряд демонстрируют стабильный рост.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики сообщают, что на Варшавской фондовой бирже во вторник, 31 мая, Agroton прибавил 2,45%, Astarta - 1,07%, Kernel - 1,05%. Однако акции молочной компании Milkiland упали на 1,28%.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в последний день мая котировки агрокомпании «Мироновский хлебопродукт» добавили 1,49%. Акции горнорудной компании Ferrexpo выросли на 4,93%. Торги бумагами JKX Oil & Gas закрылись падением на 1,89%.