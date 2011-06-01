Американский фондовый индекс S&P 500 в мае снизился на 1,35% - эксперт

Американский фондовый индекс S&P 500 по итогам мая снизился на 1,35%.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он сообщил, что «в ходе последней торговой сессии мая индексы S&P 500 и DJIA выросли на 1% каждый благодаря тому, что экономические данные, по всей видимости, оказались лучше текущих ожиданий участников рынка (хотя и оказались значительно хуже предыдущих прогнозов экономистов)». Все десять основных секторов США завершили торговую сессию во вторник, 31 мая, на положительной территории вслед за ростом акций сырьевого сектора.

По мнению аналитика, главными экономическими данными дня стали публикации значений индекса деловой активности в Чикаго (рассчитываемого Kingsbury International) и индекса настроений потребителей (рассчитываемого Conference Board). «В обоих случаях ожидания экономистов оказались излишне оптимистичными, повторив судьбу публикаций макроэкономических данных, как минимум, последних двух недель. При этом следует помнить, что продолжительный период публикации разочаровывающих экономических данных создал предпосылки для формирования устойчивости инвесторов к данному виду негативных новостей. Замедление экономической активности не является сюрпризом для участников рынка, и таким образом оказывает минимальное влияние на динамику рисковых активов в краткосрочном периоде», - отметил П.ИЛЬЯШЕНКО.