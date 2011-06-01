Минфин на аукционе по размещению ОВГЗ не удовлетворил ни одной заявки

Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 31 мая не удовлетворило ни одной заявки.

Об этом говорится в сообщении, текстом которого располагает УНИАН.

К размещению предлагались бумаги с погашением: 30 ноября 2011 года со сроком обращения 182 дня, максимальной доходностью - 8,95% и минимальной - 8,95% (объем заявок - 50 млн. грн., количество заявок - 1), 29 февраля 2012 года со сроком обращения 273 дня, максимальной доходностью - 9,4% и минимальной - 7,8% (объем заявок - 92 млн. грн., количество заявок - 5) и 22 мая 2013 года со сроком обращения 721 день, максимальной доходностью - 12% и минимальной - 9,5% (объем заявок - 341,3 млн. грн. количество заявок - 4).