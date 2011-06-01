WIG-Ukraine закончил среду ростом

Индекс украинских компаний на Варшавском фондовом рынке закончил первый день торгов июня незначительным ростом.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, WIG-Ukraine поднялся к вторнику на 0,2%, закрывшись на максимальном уровне сессии 999,75 пунктов.

Объем торгов бумагами входящих в индекс семи компаний из Украины составил более 10 млн. долларов.

В тоже время основные индексы польского фондового рынка закончили среду снижением.

Больше всего сегодня дешевели бумаги небольших и средних компаний - на 0,4-0,5%.

Индекс «голубых» фишек, который вновь пробился выше уровня 2,9 тыс. пунктов, закончил день 0,07% минусом, а индекс всего рынка WIG просел на 0,2%.

Объем торгов на всем рынке составил около 340 млн. долларов.