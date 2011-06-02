Лето на украинском фондовом рынке началось в пессимистичном ключе - эксперт

Начало летнего сезона на украинском фондовом рынке прошло в пессимистичном ключе.

Такое мнение высказал в комментарии корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его словам, «в отсутствие значимых сигналов из-за рубежа отечественные трейдеры в среду, 1 июня, не спешили проявлять высокую активность, в очередной раз отдавая предпочтение краткосрочным спекулятивным сделкам». Основной причиной стартового падения стало ухудшение настроений на российских площадках на фоне наблюдавшегося утром снижения нефтяных котировок. На европейских биржах в первой половине дня отсутствовала единая динамика, что также не способствовало биржевым покупкам.

Как сообщил А.КУШНАРЕВ, «в среду после полудня индекс Украинской биржи ушел в боковое движение, несколько раз прерывавшееся умеренным ростом волатильности». Негатива прибавила слабая макростатистика по американскому рынку труда. По данным ADP, прирост занятости в США в мае составил 38 тыс. против ожидавшегося роста на 175 тыс.

Аналитик констатирует, что по результатам торгов 1 июня фондовый индикатор UX опустился на 1,31% до 2 480,27 пункта. Наибольшие потери среди голубых фишек Украинской биржи понесли акции «Захидэнерго», упавшие на 4,21%. Другие ликвидные представители энергогенерации – «Донбассэнерго» и «Центрэнерго» – за день уменьшили свою капитализацию на 2,51% и 1,26% соответственно.

По информации А.КУШНАРЕВА, заметное снижение на Украинской бирже в среду наблюдалось в бумагах Стахановского вагоностроительного завода (-3,61%) и предприятий ГМК. Хуже рынка выглядели акции «Стирола» (-2,02%), «Мотор Сичи» (-1,90%), коммерческих банков.

Как отметил аналитик, более стойкими к общему негативу оказались акции «Укрнафты», прибавившие в цене 1,11%. Они стали единственным представителем индексной корзины Украинской биржи, завершившим первую летнюю сессию в плюсе.

«Уменьшение рыночных оборотов, ставшее доминирующей тенденцией в последние недели, свидетельствует о том, что рынок еще не готов к формированию устойчивого восходящего тренда. С другой стороны, значимые риски уже отыграны. Видимо, нижняя точка уже найдена, и рынок перешел в широкое боковое движение, характерное для летних месяцев», - считает А.КУШНАРЕВ.