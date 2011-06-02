Парламент принял изменения в законы относительно целевых облигаций

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно облигаций".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 247 народных депутатов из 398, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что облигации могут существовать исключительно в бездокументарной форме. Целевые облигации – облигации, выполнение обязательств по которым осуществляется путем передачи товаров и/или предоставления услуг в соответствии с требованиями, установленными условиями размещения таких облигаций, а также путем уплаты средств владельцу таких облигаций в случаях и порядке, предусмотренных проспектом эмиссии облигаций.

Погашение процентных и дисконтных облигаций осуществляется исключительно деньгами. Погашение целевых облигаций осуществляется путем передачи товаров и/или предоставления услуг, а также уплаты средств владельцу таких облигаций в случаях и в порядке, предусмотренных проспектом эмиссии облигаций.

Порядок эмиссии, обращения и выкупа целевых облигаций предприятий устанавливается Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Средства, привлеченные от эмиссии целевых облигаций предприятий, используются на цели, определенные проспектом эмиссии таких облигаций.

Эмиссию целевых облигаций предприятий, выполнение обязательств по которым осуществляется путем передачи объекта (части объекта) жилищного строительства, может осуществлять юридическое лицо, которое согласно законодательству имеет право на исполнение функций заказчика строительства такого объекта, или юридическое лицо, которое заключило договор участия в строительстве жилья с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, имеющими право собственности, аренды или постоянного пользования земельным участком, на котором будет расположен объект жилищного строительства, которым будет обеспечиваться выполнение обязательств по целевым облигациям. Эмитент целевых облигаций предприятий, выполнение обязательств по которым осуществляется путем передачи объекта (части объекта) жилищного строительства, не имеет права совершать какие-либо действия, следствием которых может быть установление обременения на такой объект (части объекта) жилищного строительства, земельного участка, предназначенного для сооружения объекта жилищного строительства, и имущественных прав на них.