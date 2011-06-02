Распродажи на рынке акций США не сокрушили уверенность инвесторов - эксперт

Динамика основных рисковых активов сегодня утром указывает на то, что распродажи на американском рынке акций не нанесли сокрушительного удара по уверенности инвесторов.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

В частности, отметил он, сегодня утром масштаб снижения индексов акций в странах Азии редко превышал отметку в 2%, а фьючерсы на индекс S&P 500 торговались у нулевой отметки. Таким образом, немедленное усиление негативных настроений не наблюдается.

По словам аналитика, это означает, что после снижения на открытии торгов динамика украинского рынка акций будет иметь шансы на стабилизацию. Однако внутридневная зависимость динамики украинских акций от событий на внешних площадках останется на невысоком уровне в случае сохранения низкой торговой активности. Внешний фон на открытии украинского рынка в четверг, 2 июня, сложился умеренно негативный.