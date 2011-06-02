Украинский рынок акций продолжает терять ликвидность - эксперт

Украинский рынок акций продолжает терять ликвидность.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, в среду индекс Украинской биржи снизился на 1,3% на фоне низкой торговой активности. Основная часть снижения рынка акций пришлась на первый час торговой сессии, когда динамика на внешних площадках носила скорее нейтральный характер. Впоследствии снижение фондовых индексов США не позволило украинским акциям восстановить хотя бы часть потерь на закрытии торговой сессии.

Как подчеркивает аналитик, объем торгов акциями в ходе вчерашней сессии составил всего лишь 116 млн. гривень, что является самым низким показателем в текущем году. 13 из 15 акций, которые входят в состав индекса Украинской биржи, завершили торги на отрицательной территории. Исключением стали лишь акции «Укрнафты», котировки которых выросли на 1,1%.

Таким образом, делает вывод П.ИЛЬЯШЕНКО, «украинский рынок акций остается предрасположенным к снижению по внутренним причинам, одной из которых является низкая активность участников рынка. В свою очередь, низкий интерес игроков к отечественным акциям обуславливается продолжением сокращения среднесрочного и долгосрочного аппетита к специфическому риску стран с развивающейся экономикой».