Глава ГКЦБФР: оборот акций концерна "Энерго" приостановлен на основании претензий Васильева

Решение приостановить оборот ценных бумаг концерна "Энерго" было принято на основании обращения народного депутата Дмитрия ШПЕНОВА (Партия Регионов) о наличии корпоративного конфликта, которое, в свою очередь, было основано на претензиях одного из акционеров - народного депутата Геннадия ВАСИЛЬЕВА (Партия Регионов).

Об этом председатель Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Дмитрий ТЕВЕЛЕВ сообщил в интервью "Экономической правде".

Он также отметил, что в обращении шла речь "о факте наличия конфликта, который подтверждается соответствующим судебным решением". Д.ТЕВЕЛЕВ также уточнил, что данное судебное решение вынесено кипрским судом. "Конфликт есть и его стороны, судя по тексту письма, действительно не могут пока достигнуть согласия. Это может негативно сказаться на интересах акционеров", - отметил Д.ТЕВЕЛЕВ.

Он также сообщил, что в судебном решении были указаны украинские и российские компании - общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества. "Там весь комплекс", - добавил Д.ТЕВЕЛЕВ.

Напомним, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) приостановила обращение акций компаний, входящих в концерн «Энерго». В частности, речь идет об акциях ЗАО "Донецксталь", ОАО "Донецкий метзавод", ПАО "Ясиновский КХЗ", ПАО "Шахтоуправление "Покровское", ПАО "Макеевский КХЗ", ЗАО "Макеевкокс", ПАО "Донецкий электротехнический завод", ОАО "Винтер", ЧАО "Племенной завод "Малиновка", ЗАО "Лизинговая компания "Укринкомлиз", ЗАО "Красноармейское автопредприятие "Укрбуд" и ОАО "Лактис". Обращение ценных бумаг приостановлено на срок до одного года. "Такое решение было принято с целью защиты прав акционеров данных предприятий и недопущения расширения корпоративного конфликта", - сообщили в ГКЦБФР.