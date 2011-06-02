Неутешительная статистика из США негативно повлияла на украинские фондовые рынки - эксперт

Неутешительная макроэкономическая статистика из США оказала в среду, 1 июня, негативное влияние на украинские фондовые рынки.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики констатируют, что индекс Украинской биржи в среду снизился на 1,31%. При этом общий объем торгов акциями составил 116 млн. грн. Бумаги всех секторов продемонстрировали падение.

По информации аналитиков, в горно-металлургическом секторе Енакиевский металлургический завод потерял 3,25%, Авдеевский КХЗ - 2,89%), «Азовсталь» - 2,54%. Генерирующие компании «Захидэнерго» и «Центрэнерго» снизились на 4,21% и 1,26%соответственно. Акции «Райффайзен банка Аваль» подешевели на 1,48%, «Укрсоцбанка» - на 1,47%. В машиностроительном секторе котировки Сумского машиностроительного НПО им. Фрунзе опустились на 7,5%, «Мотор Сичи» - на 1,9%.

Как отмечают аналитики, более стойкими к общему негативу в среду оказались акции Мариупольского металлургического комбината им. Ильича (+6,29%) и «Укрнафты» (+1,11%).