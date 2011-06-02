Эксперты: Украинская биржа вчера показала полную зависимость от настроений внешних рынков

Индекс Украинской биржи в ходе вчерашних торгов показал полную зависимость от настроений торговцев на внешних рынках.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, фондовые площадки Украины в среду, 1 июня, закрылись снижением. Согласно результатам торгов индекс Украинской биржи упал на 1,31%, оказавшись на уровне 2480,27 пункта, а индекс ПФТС - на 1,25% до 964,52 пункта.

По словам аналитиков, лучше рынка смогли завершить сессию в среду только акции «Укрнафты», которые поднялись на 1,1% в капитализации на последних 30 минутах торгов. Среди акций индексной корзины наибольшее снижение было зафиксировано по «Захидэнерго» (-4,21%), Стахановскому вагоностроительному заводу (-3,61%) и Енакиевскому метзаводу (-3,25%).

Аналитики подчеркивают, что фондовые площадки Европы и США завершили торги 1 июня на негативной территории на фоне разочаровывающих данных по занятости в США от аналитической компании Automatic Data Processing, Inc. В мае число рабочих мест в частных компаниях США увеличилось на 38 тыс. (против ожидавшегося роста на 175 тыс.), и этот показатель оказался очень слабым. Данный отчет традиционно является отправной точкой для ожиданий в отношении пятничного отчета по безработице. Кроме этого, в среду стало известно, что индекс производственной активности ISM снизился до 53,5 пункта против 60,а4 пункта и ожидавшихся 57,1 пункта. Снижение производственной активности привело к коррекции цен на нефть и соответственному давлению на акции американских сырьевых компаний.