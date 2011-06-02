На рынке акций США в среду произошло рекордное снижение - эксперт

На рынке акций США в среду, 1 июня, произошло рекордное снижение индексов.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он подчеркнул, что фондовые индексы S&P 500 и DJIA в среду потеряли более 2% стоимости, что является наиболее сильным однодневным падением с августа 2010 года. По итогам торгов более 3% стоимости потеряли акции финансового и промышленного секторов, снижение акций сырьевого, технологического и сектора услуг находилось в пределах 2,5%, а наименьшие потери понесли так называемые защитные акции (сектор коммунальных услуг, здравоохранения и часть акций потребительского сектора) – в пределах 1,6%.

По словам аналитика, «первая и наиболее простая интерпретация событий на фондовом рынке Соединенных Штатов, которую и подхватили СМИ, заключается в том, что инвесторы разочаровались в перспективах высоких темпов экономического роста из-за публикации слабых экономических данных – роста занятости в США и индекса деловой активности ISM PMI». В то же время, следует учесть то, что основная доля снижения фондовых индексов в среду пришлась на вторую половину американской торговой сессии, а не на период публикации экономических данных. Фьючерсы на индекс S&P 500 снизились на 1% в промежутке с 15 до 18 часов по киевскому времени и на 1,3% с 18 до 23 часов.

П.ИЛЬЯШЕНКО также обратил внимание, что экономические данные, которые были опубликованы в течение предыдущего месяца, гарантировали сильное замедление деловой активности, что, по сути, и отразила публикация индекса ISM PMI в среду. «Таким образом, фондовый рынок должен был учесть данную информацию заранее, если мы верим в теорию эффективного рынка хотя бы в ее слабой форме», - считает аналитик.

По мнению П.ИЛЬЯШЕНКО, в результате сильное снижение рынков акций накануне может быть объяснено одним из трех следующих способов. Во-первых, участники рынка могли ожидать не столь резкого замедления деловой активности. Такая версия маловероятна, так как снижение индекса ISM PMI (c 60,4 до 53,5) находилось в рамках того, что было в публикации региональных индексов деловой активности по ходу предыдущего месяца, а ценовой компонент индекса не снизился ниже отметки в 70 (снижение с 85,5 до 76,5).

Во-вторых, отметил аналитик, «реакция рынка является временной и иррациональной из-за того, что крупные игроки не совершают активных операций, заняв выжидательную позицию. С нашей точки зрения, такое объяснение рыночной динамики имеет право на жизнь, так как крупные игроки достаточно давно переориентировали свои позиции и своих клиентов на увеличение доли денежных средств в инвестиционных портфелях в ответ на ожидание публикации слабых экономических данных».

В-третьих, подчеркнул аналитик, публикация экономических данных в среду выступила триггером распродаж, высвободив потенциал негативных настроений, который накопился за последние несколько недель. «Такая версия заслуживает внимания как наиболее реалистичная», - полагает он.