Украинские акции на зарубежных рынках показали разнонаправленную динамику - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на зарубежных фондовых рынках, вчера продемонстрировали разнонаправленную динамику.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, лидерами падения в среду, 1 июня, стали акции нефтедобывающего и горнорудного сектора сектора. Бумаги Regal Petroleum потеряли 3,19%, JKX Oil&Gas - 0,11%. В свою очередь, котировки Sadovaya Group опустились на 2,63%, Ferrexpo – на 1,05.

Как сообщают аналитики, некоторые агропромышленные компании в среду продолжили демонстрировать стабильный рост. «Мроновсеий хлебопродукт» прибавил 3,27%, Astarta - 1,18%), Milkiland - 0,26). Котировки компании Agroton незначительно снизились (-0,03%). Цена на акции Kernel осталась неизменной.