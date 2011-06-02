В повестку собрания акционеров «Укртелекома» внесен дополнительный вопрос

В повестку дня собрания акционеров компании «Укртелеком», которое состоится 14 июня, акционером с долей более 5% внесен дополнительный вопрос о выведении АО из ОАО «Укртелеком».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укртелекома».

Согласно сообщению, в частности, акционер просит рассмотреть следующие вопросы: принятие решения о выделении из ОАО «Укртелеком» Акционерного общества; создание комиссии по выделению; выбор персонального состава комиссии по выделению, а также принятие решения о создании юридических лиц.

Более развернутой информации по дополнительным вопросам повестки дня компанией не предоставлено. По неофициальным сведениям, речь может идти о выведении из состава «Укртелекома» филиала «Утел» - структуры, которая занимается мобильной связью. Эксперты не исключают в дальнейшем продажи этого подразделения после его выведения.

Как сообщал УНИАН, в повестку дня собрания входят следующие вопросы: утверждение отчетов Общества за 2008, 2009, 2010 годы; определение основных направлений деятельности на 2011 год; отчет правления о работе за 2008, 2009, 2010 годы; отчет наблюдательного совета о работе за 2008, 2009, 2010 годы; отчет и выводы ревизионной комиссии за 2008, 2009, 2010 годы; утверждение баланса Общества за 2008, 2009, 2010 годы; распределение прибыли по итогам работы в 2008, 2009, 2010 годах; о покрытии убытков; прекращение полномочий председателя и членов наблюдательного совета; утверждение количественного состава наблюдательного совета, избрание членов наблюдательного совета, утверждения условий договоров (контрактов), которые будут заключаться с членами наблюдательного совета, установление вознаграждения, избрания лица, уполномоченного на подписание договоров (контрактов), с членами наблюдательного совета; прекращение полномочий председателя и членов ревизионной комиссии; утверждение количественного состава ревизионной комиссии и избрания членов ревизионной комиссии; утверждение условий договоров, которые будут заключаться с членами ревизионной комиссии, избрания лица, уполномоченного на подписание договоров с членами ревизионной комиссии; прекращение полномочий председателя и членов правления, определения исполнительного органа, избрание председателя и членов исполнительного органа; принятие решения об изменении наименования общества, в соответствии с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах»; внесение изменений в Устав общества; предоставление полномочий председателю общих собраний на подписание Устава общества в новой редакции, другие вопросы.