«Концерн Хлибпром» завершил размещение облигаций серии «Е» и начал размещение серии «F»

ПАО «Концерн Хлибпром» завершил размещение облигаций серии «Е» на сумму 50 млн. грн. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Также 1 июня 2011 года эмитент начал размещение облигаций серии «F».

Именные процентные облигации серии «Е» и «F» выпущены на общую сумму 100 млн. грн. с ежеквартальными купонными выплатами и офертой через 1 год и 1,5 года. Номинальная доходность - 17,5% на 1-4 процентные периоды и 18,5% на 1-6 процентные периоды соответственно. Андеррайтер выпуска облигаций - Concorde Capital, платежный агент - АО «ОТП Банк».

Справка УНИАН. ПАО «Концерн Хлибпром» является одним из крупнейших производителей хлеба в Украине с долей рынка 8%. Основная деятельность - производство и продажа хлеба, замороженных полуфабрикатов и кондитерских изделий. ТМ компании - «Хлибна хата», «Наминайко», «Палаццо Бандинелли».

ПАО «Концерн Хлибпром» завершил 2010 год с чистой прибылью 5,9 млн. грн. Чистый доход составил 686,7 млн. грн., что на 26% больше по сравнению с 2009 годом. По итогам года валовой доход компании возрос на 25% - до 798,5 млн. грн., а EBITDA составила 64,4 млн. грн.