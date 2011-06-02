WIG-Ukraine закончил четверг снижением

Варшава. Индекс украинских компаний на Варшавской фондовой бирже закончил торги четверга снижением, которое оказалось больше основных индексов польского рынка.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, WIG-Ukraine закончил сегодняшние торги на уровне 992,89 пунктов, что на 0,7 процентов ниже вчерашнего закрытия.

Индекс «голубых» фишек польского рынка, который сегодня не удержался выше уровня 2,9 тыс. пунктов и индекс общего рынка WIG, закрылись 0,2% минусом.

Бумаги небольших и средних компаний подешевели в диапазоне от 0,1 до 0,3 процентов.

Среди украинских компаний сегодня больше всего снизилась цена на акции - подорожавших за последнюю неделю на 13 и 20 процентов - Agrotona и KSG Agro: на 2,2 и 2%.

На минусе день закончили 6 украинский компаний из 7, входящих в индекс.

Незначительно подорожал Milkiland (+0,8%).

Бумаги второй крупнейшей по капитализации на ВФБ украинской компании «Астарта» просели сегодня на 1,4 процента.

Объем торгов акциями украинских компаний составил около 12 млн. долларов при торгах на 370 млн. долларов на всем рынке.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine закончил первый день торгов июня 0,2% плюсом, приблизившись к стартовым 1000 пунктам, с который индекс начал рассчитываться в начале мая.