Украинский фондовый рынок сегодня снова снизился

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 2 июня, снизился на 1,10% – до 953,89 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 144 млн. 883,8 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 1,82% – до 2435,17 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 269 млн. 909 тыс. грн., из них на срочном рынке – 134 млн. 53 тыс. грн.