Акции на биржах Европы и США подешевели на фоне понижения рейтинга Греции - эксперты

Торги на фондовых площадках Европы и США в четверг, 2 июня, завершились преимущественно на негативной территории на фоне понижения международным агенством Moody’s рейтинга Греции с «B1» до «Саа1» с негативным прогнозом.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, рейтинг «Саа» – это очень низкий рейтинг, который указывает на 50% вероятность дефолта страны по долговым обязательствам. Также статистика, вышедшая вчера в США, была неоднозначной. Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю снизилось с 428 тыс. до 422 тыс. В то же время, объем промышленных заказов уменьшился на 1,2%.

По информации аналитиков, сегодня в США будут опубликованы данные об уровне безработицы, а также значение индекса деловой активности в сфере услуг за май.

Аналитики отмечают, что фондовые рынки Украины в четверг закрылись снижением. Среди лидеров торгов на Украинской бирже по объему выступили акции «Мотор Сичи» (13,2 млн. грн.). Все бумаги индексной корзины показали снижение. Более всего упали акции «Захидэнерого» (-3,92%), «Укртелекома» (-2,84%) и «Мотор Сичи» (-2,45%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 2 июня, снизился на 1,10% – до 953,89 пункта. Общий объем торгов составил 144 млн. 883,8 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,82% – до 2435,17 пункта. Общий объем торгов составил 269 млн. 909 тыс. грн., из них на срочном рынке – 134 млн. 53 тыс. грн.