Эксперт: участники фондового рынка ждут новую порцию экономических данных

Участники фондового рынка на данный момент ждут новую порцию экономических данных.

Так аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на фондовых площадках.

По его мнению, «сегодня утром настроения на финансовых рынках равнозначны настроениям, которые царили 24 часа назад – участники рынка предпочитают действовать осторожно на фоне минимального преимущества на стороне играющих на понижение». В течение дня внимание игроков будет обращено на публикацию данных о динамике занятости в США от Бюро статистики труда (в среду были опубликованы аналогичные данные агентства ADP) – в 15:30 по киевскому времени. Позднее, в 17:00, будет опубликовано значение индекса ISM Non-Manufacturing PMI (индекса деловой активности в секторе услуг).

Как прогнозирует П.ИЛЬЯШЕНКО, в отличие от событий среды, публикация данных о кондициях на рынке труда будут иметь сравнительно большее значение, чем публикация значения индекса ISM Non-Manufacturing PMI. При этом опубликованные данные будут хуже ожиданий, и вопрос состоит лишь в том, насколько сильно замедлится темп создания рабочих мест.

Аналитик считает, что внешний фон на открытии украинского фондового рынка сегодня сложился умеренно негативный.