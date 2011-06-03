Отечественный рынок акций продолжает медленно, но уверенно сползать вниз - эксперт

Подводя итоги мая, можно сказать, что отечественный рынок акций продолжает медленными, но уверенными темпами сползать вниз.

Такую точку зрения высказала корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее информации, с начала мая индекс UX потерял порядка 7%, в то время как российский ММВБ снизился на 4,3%, китайский - на 2,3%. Американский рынок за аналогичный период в среднем снизился на 3%.

Как отметила Е.ЕВДОЧЕНКО, «первые дни лета также не стали выдающимися для украинского рынка акций». За последние несколько дней индекс UX снизился еще на 3%. «Основное давление на рынки оказывали нарастающие долговые проблемы в Европе, в частности Греции. По этому вопросу существует пока полная неопределенность», - подчеркнула аналитик.

По мнению Е.ЕВДОЧЕНКО, едва ли стоит рассчитывать на существенный рост рынка и в июне, поскольку в конце этого месяца завершается программа количественного смягчения (Q2), проводимая ФРС США. «Поэтому здесь инвесторы, вероятно, займут выжидательную позицию, поскольку их однозначно заинтересует, как будет развиваться ситуация в американской экономике и что произойдет с прибылями компаний после завершения программы Q2», - прогнозирует аналитик.