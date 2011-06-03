Динамика украинского рынка акций вчера находилась в русле глобальных событий - эксперт

Динамика украинского рынка акций в ходе вчерашних торгов находилась в русле глобальных событий.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он подчеркнул, что индекс Украинской биржи в четверг, 2 июня, обновил минимальный уровень года, по итогам дня потеряв 1,8% стоимости. Объем торгов акциями оказался на 20% ниже уровня 10-дневной скользящей средней.

По словам аналитика, среди эмитентов первого и второго эшелонов Украинской биржи в четверг лишь акциям «Лугансктепловоза», Центрального ГОКа, Харцызского ТЗ и Крюковского ВСЗ удалось продемонстрировать рост котировок на 4,9%, 4,1%, 0,8% и 0,3% соответственно. В свою очередь, наибольшие потери понесли наиболее ликвидные акции. Так, котировки «Укртелекома» и «Мотор Сичи» понизились на 2,8 и 2,45% соответственно.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 2 июня, снизился на 1,10% – до 953,89 пункта. Общий объем торгов составил 144 млн. 883,8 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,82% – до 2435,17 пункта. Общий объем торгов составил 269 млн. 909 тыс. грн., из них на срочном рынке – 134 млн. 53 тыс. грн.