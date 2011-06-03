Фондовые индексы США в четверг смогли удержаться на достигнутых уровнях - эксперт

Фондовые индексы США в четверг, 2 июня, смогли удержаться на достигнутых уровнях.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что после рекордного однодневного обвала днем ранее, фондовые индексы США завершили торговую сессию четверга разнонаправленно. Так, индексы S&P 500 и DJIA снизились на 0,1% и 0,3%, в то время как индекс NASDAQ вырос на 0,15%.

По мнению аналитика, «такая динамика рынков акций говорит о том, что наше понимание реакции рынка на публикацию экономических данных в среду является корректным. После того как выход статистических данных в среду выступил триггером высвобождения негатива, который скопился в течение нескольких недель, участники рынка снова заняли выжидательную позицию накануне публикации очередной порции данных».

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, по ходу торговой сессии четверга в Соединенных Штатах акции банка Goldman Sachs снижались почти на 3,5% на фоне очередной информации про ход текущих и потенциальных судебных разбирательств относительно действий банка в период предыдущего финансового кризиса. Однако к концу дня котировки акции Goldman Sachs опустились лишь на 1,3%, отыграв основную часть снижения.