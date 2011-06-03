Инвесторы второй день подряд распродавали акции украинских компаний - эксперты

Инвесторы в четверг, 2 июня, второй день подряд распродавали акции украинских компаний.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики констатируют, что на Украинской бирже в четверг продемонстрировали падение акции всех секторов. Так, в горно-металлургическом секторе Енакиевский металлургический завод потерял 2,37%, «Азовсталь» - 1,02%. Акции генерирующих компаний «Захидэнерго» и «Центрэнерго» подешевели на 3,92% и 1,21% соответственно. Котировки представителя банковского сектора - «Укрсоцбанка» - снизились на 0,91%. В машиностроении бумаги «Мотор Сичи» потеряли 2,45%. Акции телекоммуникационной компании «Укртелеком» упали на 2,84%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 2 июня, снизился на 1,10% – до 953,89 пункта. Общий объем торгов составил 144 млн. 883,8 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,82% – до 2435,17 пункта. Общий объем торгов составил 269 млн. 909 тыс. грн., из них на срочном рынке – 134 млн. 53 тыс. грн.