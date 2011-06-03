ГКЦБФР разъяснила штрафные санкции к не выполнившим закон об акционерных обществах

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) в своем письме от 31 мая разъяснила порядок применения и размер штрафных санкций к эмитентам, которые до 30 апреля т.г. не выполнили требований Закона Украины "Об акционерных обществах", в частности касающихся дематериализации акций.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГКЦБФР.

Согласно сообщению, уполномоченное лицо комиссии должно вынести предписание к таким эмитентам об устранении нарушений законодательства о ценных бумагах в течение 6 месяцев. В случае невыполнения эмитентом данного предписания против него возбуждается дело о правонарушении на рынке ценных бумаг и применяется финансовая санкция в размере от тысячи до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, предусмотренная пунктом 8 части 1 статьи 11 Закона Украины «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине».

При этом при повторном вынесении предписания об устранении нарушений законодательства о ценных бумагах срок для его устранения составит 3 месяца. В случае невыполнения повторного предписания об устранении нарушений законодательства о ценных бумагах уполномоченное лицо возбуждает дело о правонарушении на рынке ценных бумаг, применяет соответствующую санкцию, предусмотренную пунктом 8 ч. 1 ст. 11 Закона Украины «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине».

Как сообщал УНИАН, согласно Закону Украины «Об акционерных обществах», акции обществ должны выпускаться только в бездокументной форме, а общества, имеющие акции в документарной форме, должны были перевести их в бездокументную на протяжении двух лет со дня опубликования закона, то есть до 29 октября 2010 года. Позднее ГКЦБФР предоставило акционерным обществам, не успевшим до 29 октября 2010 года выполнить требование Закона Украины «Об акционерных обществах» и дематериализовать свои акции, дополнительный срок для проведения этой процедуры до 30 апреля 2011 года.