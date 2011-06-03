Акции украинских агрокомпаний на зарубежных рынках вчера упали - эксперты

Акции украинских агропромышленных компаний на зарубежных рынках вчера продемонстрировали падение после стабильного четырехдневного роста.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, Agroton в четверг потерял в цене 2,22%, Astarta - 1,4%, «Мироновский хлебопродукт» - 0,55%, Kernel - 0,18%. В то же время, акции производителя молочных продуктов Milkiland (+0,78%) продемонстрировали стабильный рост в течение третьей торговой сессии.

Как отмечают аналитики, торги бумагами нефтедобывающего сектора в четверг закрылись разнонаправленно. Акции Cadogan Petroleum и JKX Oil & Gas выросли на 2,30% и 0,07% соответственно. При этом котировки компании Regal Petroleum снизились на 1,01%.