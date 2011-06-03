АМК разрешил "Украинскому Медиа Холдингу" купить акции "КП Медиа"

Антимонопольный комитет Украины предоставил ООО "Издательский дом "Украинский Медиа Холдинг" разрешение на приобретение акций ПАО "КП Медиа", что должно обеспечить ему превышение 25% голосов в высшем органе управления эмитента.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

АМКУ также предоставил разрешение ООО «Издательский Дом «Украинский Медиа Холдинг» на приобретение доли в уставном капитале ООО "Сан Медиа" (г. Киев), что должно обеспечить ему превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля 2011 года стало известно, что гражданин США Джед САНДЕН вышел из состава акционеров ПАО «КП Медиа». Как сообщается, Д.САНДЕН «продал все акции, принадлежавшие ему». Согласно данным системы раскрытия Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, до конца 2009 года Д.САНДЕНУ принадлежало 47,3619% акций, однако к лету 2010 года его пакет вырос до 52,1429%. По состоянию на начало 2010 года ООО «Сан-медиа» также выступало акционером "КП Медиа".

Позднее, в совместном заявлении учредитель KP Мedia Д.САНДЕН, учредитель «5-го канала» Петр ПОРОШЕНКО и президент "Украинского Медиа Холдинга" Борис ЛОЖКИН сообщили о завершении переговоров по приобретению акций медиа-компании KP Мedia.

Компания KP Media был основана Д.САНДЕНОМ в сентябре 1995 года. В холдинг входят портал bigmir)net, журналы "Корреспондент", "Идеи вашего дома", справочники Kyiv Business Directory и "Интерьер магазин", интернет-проекты Корреспондент.net, Novynar.com.ua и Ricardo.com.ua.