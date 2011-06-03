АМКУ разрешил Roylance Services Limited купить контроль в Энергобанке

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение «Roylance Services Limited» (Кипр, Никосия) на приобретение контроля в Энергобанке (Киев).

Об этом говорится в сообщении АМКУ, переданном УНИАН.

«Предоставлено разрешение компании «Roylance Services Limited» (г. Никосия, Кипр), которая управляет корпоративными правами субъектов хозяйствования…, на приобретение акций ПАО «Энергобанк» (г. Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. АБ «Энергобанк» (Киев) основан в 1991 году.

На 1 апреля 2011 года активы банка составили 1,947 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 1,062 млрд. грн., обязательства – 1,744 млрд. грн., уставный капитал – 219,451 млн. грн., собственный капитал – 202,939 млн. грн.

«Энергобанк» (Киев) в январе-марте 2011 года увеличил убыток против показателя за аналогичный период 2010 года на 38,5% – до 17,419 млн. грн.

Прямое участие ЗАО «Национальная резервная корпорация» (Россия) в «Энергобанке» составляет 97,0971%, опосредованное – 2,3128%.